Шахтар уже готує заміну для Пушича та нововведення в клубі

Маріно Пушич під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Маріно Пушич допрацює в "Шахтарі" до кінця сезону. Після цього у футболістів донецької команди з'явиться новий головний тренер.

У клубі готуються й інші серйозні зміни, повідомив у своїй передачі на YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Дарійо Срна (ліворуч) спостерігає за роботою "Шахтаря". Фото: прес-службою клубу

Що буде з Пушичем

Ігор Бурбас звернув увагу, що генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна давно не видно на матчах команди. Журналіст припустив, що таким чином функціонер відмежувався від результатів "гірників". Палкін не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з виступом "Шахтаря" цього сезону. Спортивний директор Дарійо Срна не може наслідувати цей приклад, незабаром йому доведеться відзвітувати про причини провалу.

Згідно з версією журналіста, рішення з приводу Маріно Пушича вже ухвалено. Цей тренер залишить клуб наприкінці сезону навіть якщо "Шахтар" виграє Кубок України. Наразі не відомо, який фахівець очолить команду, але ходять чутки про Едіна Терзича та Арда Турана. Прозвучала пропозиція надати Олексію Бєліку можливість попрацювати з командою кілька місяців, нижче третього місця "гірники" не опустяться.

"При цьому керівництво клубу розглядає варіант створення другої команди — "Шахтаря 2". Його зможуть заявити на Другу лігу. У клубі перебір молодих гравців. Замість того щоб виступати по орендах, вони зможуть грати за другу команду "гірників". В УПЛ лише кілька клубів мають другі команди. Це "Рух", "Полісся", "Колос" та "Олександрія". "Шахтар" може поповнити цей список", — розповів Бурбас.

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