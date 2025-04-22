Зинченко будет выступать в одном из самых популярных клубов мира

Александр Зинченко празднует гол с партнерами по команде. Фото: Reuters/David Klein

Защитник сборной Украины Александр Зинченко летом покинет английскую Премьер-лигу. Появился претендент на игрока, который готов выкупить его контракт.

В услугах Зинченко заинтересован один из турецких грандов, сообщил в соцсети X журналист Каган Дурсун.

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"Арсенал" продолжает искать новый клуб для 28-летнего Александра Зинченко, который не входит в планы Микеля Артеты на следующий сезон. Зимой "канониры" вели переговоры с мадридским "Атлетико" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда, но до трансфера дело не дошло.

Александр Зинченко работает на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

Куда может перейти Зинченко

Появился еще один клуб, который хочет подписать украинского игрока. Турецкий "Галатасарай" уже направил "канонирам" запрос по поводу трансфера футболиста, который в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В трансфере Александр Зинченко заинтересован главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук. Он хочет подписать несколько опытных, универсальных футболистов, которые в следующем сезоне помогут стамбульцам в матчах Лиги чемпионов.

"Арсенал" хочет заработать за трансфер Зинченко 20 млн евро, но готов снизить цену за игрока в случае, если "Галатасарай" серьезно заинтересуется украинцем.

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