Зинченко будет выступать в одном из самых популярных клубов мира

Арсенал нашел лучший вариант для трансфера Зинченко
Защитник сборной Украины Александр Зинченко летом покинет английскую Премьер-лигу. Появился претендент на игрока, который готов выкупить его контракт.
В услугах Зинченко заинтересован один из турецких грандов, сообщил в соцсети X журналист Каган Дурсун.
"Арсенал" продолжает искать новый клуб для 28-летнего Александра Зинченко, который не входит в планы Микеля Артеты на следующий сезон. Зимой "канониры" вели переговоры с мадридским "Атлетико" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда, но до трансфера дело не дошло.
Куда может перейти Зинченко
Появился еще один клуб, который хочет подписать украинского игрока. Турецкий "Галатасарай" уже направил "канонирам" запрос по поводу трансфера футболиста, который в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В трансфере Александр Зинченко заинтересован главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук. Он хочет подписать несколько опытных, универсальных футболистов, которые в следующем сезоне помогут стамбульцам в матчах Лиги чемпионов.
"Арсенал" хочет заработать за трансфер Зинченко 20 млн евро, но готов снизить цену за игрока в случае, если "Галатасарай" серьезно заинтересуется украинцем.
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