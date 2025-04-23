Реал може очолити перспективний тренер із чемпіонату Англії

Президент Реала Флорентіно Перес. Фото: Reuters/Juan Medina

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес доручив представникам клубу провести переговори з відомим тренером. Це не Хабі Алонсо та не Юрген Клопп, з якими "королівський клуб" підтримує контакт.

У списку потенційних кандидатів у "Реал" з'явилося ще одне прізвище, повідомляє Marca.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті покине команду наприкінці нинішнього сезону незалежно від результатів "бланкос". Керівництво іспанського клубу вже шукає нового наставника і веде переговори з Хабі Алонсо з "Баєра" та Юргеном Клоппом, який працює в "Ред Булл". Але журналістам стало відомо, що Флорентіно Перес розглядає кандидатуру ще одного наставника.

Андоні Іраола під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Ким цікавиться "Реал"

Представники "королівського клубу" вже зв'язалися з 42-річним Андоні Іраолою. Він працює в англійському "Борнмуті" з 2023 року. "Вишні" в нинішньому сезоні ведуть боротьбу за місце в єврокубках і посідають 8 місце в турнірній таблиці АПЛ після 33 матчів.

Майже всю кар'єру футболіста Іраола провів в "Атлетику" з Більбао. Як тренер Андоні працював в АЕКу (Кіпр), а також іспанських "Мірандесі" та "Райо Вальєкано". Він завоював Суперкубок Кіпру і двічі був визнаний "Тренером місяця" в Англії.

Іраола вважається одним із найперспективніших іспанських молодих тренерів. Його хоче отримати ще й лондонський "Тоттенгем".

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