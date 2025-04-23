Реал может возглавить перспективный тренер из чемпионата Англии

Президент Реала Флорентино Перес. Фото: Reuters/Juan Medina

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поручил представителям клуба провести переговоры с известным тренером. Это не Хаби Алонсо и не Юрген Клопп, с которыми "королевский клуб" поддерживает контакт.

В списке потенциальных кандидатов в "Реал" появилась еще одна фамилия, сообщает Marca.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет команду в конце нынешнего сезона вне зависимости от результатов "бланкос". Руководство испанского клуба уже ищет нового наставника и ведет переговоры с Хаби Алонсо из "Байера" и Юргеном Клоппом, который работает в "Ред Булл". Но журналистам стало известно, что Флорентино Перес рассматривает кандидатуру еще одного наставника.

Андони Ираола во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Кем интересуется "Реал"

Представители "королевского клуба" уже связались с 42-летним Андони Ираолой. Он работает в английском "Борнмуте" с 2023 года. "Вишни" в нынешнем сезоне ведут борьбу за место в еврокубках и занимают 8 место в турнирной таблице АПЛ после 33 матчей.

Почти всю карьеру футболиста Ираола провел в "Атлетике" из Бильбао. В качестве тренера Андони работал в АЕКе (Кипр), а также испанских "Мирандесе" и "Райо Вальекано". Он завоевал Суперкубок Кипра и дважды был признан "Тренером месяца" в Англии.

Ираола считается одним из самых перспективных испанских молодых тренеров. Его хочет заполучить еще и лондонский "Тоттенхэм".

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