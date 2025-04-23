Судаков рассказал о конфликте с бывшим игроком сборной Украины

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков вспомнил историю, которая связана с легендарным бывшим футболистом. Хавбек еще в детстве познакомился с Евгением Коноплянкой.

Первая встреча спортсменов оказалась далекой от идеала, сообщил Судаков в интервью YouTube-каналу "Львы на джипе".

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Георгий Судаков является воспитанником харьковского футбола. В детстве он подавал мячи футболистам на матчах местного "Металлиста". И на одном из поединков с "Днепром" с будущим хавбеком сборной Украины произошла курьезная ситуация.

Знакомство с Коноплянкой

У детей, которые подают мячи игрокам, есть типичная для этой роли хитрость. Они не спешат возвращать футбольный снаряд игрокам других команд, которые приезжают на гостевые матчи.

Евгений Коноплянка с Андреем Шевченко. Фото: УНИАН

Противостояния "Металлиста" и "Днепра" всегда были бескомпромиссными, накал эмоций часто достигал высокого уровня. И маленький Георгий Судаков не придумал ничего лучше, как не подать мяч Евгению Коноплянке. В ответ будущий футболист услышал не самые лестные слова, приправленные нецензурной лексикой.

Годы спустя оба футболиста оказались в донецком "Шахтере" и уже с юмором обсудили детали своего знакомства.

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