Рафинья готов уйти из Барселоны ради выгодного предложения

Рафинья в матче с "Сельтой". Фото: Reuters/Albert Gea

Бразильский футболист каталонской "Барселоны" Рафинья не достиг договоренности с клубом по поводу нового контракта. Он может уйти из команды сразу по окончанию нынешнего сезона.

Руководство "сине-гранатовых" готово к переговорам с другими клубами по поводу игрока, сообщает Marca.

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Контракт Рафиньи с "Барселоной" действует до лета 2027 года. Месяц назад стороны начали переговоры о продлении соглашения, однако прийти к общему знаменателю так и не удалось. Бразилец хочет увеличения зарплаты, но клуб не готов этого гарантировать.

Куда может уйти Рафинья

Вингер "Барселоны" стал одним из лучших бомбардиров команды после того, как ее возглавил главный тренер Ханс-Дитер Флик. На счету бразильца уже 30 голов и 21 результативная передача, он входит в список фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2025 году.

Рафинья в объятиях тренера "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

На Рафинью претендуют клубы из Саудовской Аравии, которые готовы предложить за 28-летнего игрока около 100 млн евро. "Барселона" может согласиться отпустить бразильца за такую сумму, но сам Рафинья еще не определился со своим будущим.

Также на игрока претендует "ПСЖ", но французский клуб пока не подтверждал эту информацию.

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