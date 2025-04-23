Тренер Барселоны назвал причину провала Реала в этом сезоне

Тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонская "Барселона" обыграла "Мальорку" и сделала еще один важный шаг к победе в чемпионате Испании. Главным соперником "сине-гранатовых" остается мадридский "Реал".

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о проблемах конкурентов своей команды, сообщает Mundo Deportivo.

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В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" с трудом обыграла "Мальорку" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Дани Ольмо. На послематчевой пресс-конференции наставник каталонской команды Ханс-Дитер Флик говорил не только о проблемах "сине-гранатовых", но и о главном конкуренте из столицы Испании.

Что Флик сказал о "Реале"

Немецкий специалист посетовал на то, что сложно идти без потерь очков в сложном графике, когда приходится играть через два дня на третий. Однако именно в такой борьбе можно завоевать чемпионский титул. Флик переживает об усталости своих подопечных и надеется, что команда сможет пройти дистанцию без травм.

Ханс-Дитер Флик наблюдает за игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

У тренера "Барселоны" спросили, как он относится к тому, что мадридский "Реал" начал терять очки, выбыл из Лиги чемпионов и останется без тренера в конце сезона. Ханс-Дитер Флик заявил, что сочувствует Карло Анчелотти, которого он не переставал считать одним из самых выдающихся тренеров современности.

"Грустно видеть, как цикл наставник в команде подходит к концу. Этот процесс не всегда проходит безболезненно. Но я уверен в том, что и "Реал", и Анчелотти продолжат добиваться успехов. Это выдающийся тренер, который уже давно все всем доказал", — заявил Флик.

"Реал" и "Барселона" встретятся в финале Кубка Испании уже в субботу, 26 апреля. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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