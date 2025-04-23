Тренер Барселони назвав причину провалу Реала в цьому сезоні

Тренер "Реала" Карло Анчелотті після матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонська "Барселона" обіграла "Мальорку" та зробила ще один важливий крок до перемоги в чемпіонаті Іспанії. Головним суперником "синьо-гранатових" залишається мадридський "Реал".

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік поділився думкою про проблеми конкурентів своєї команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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У рамках 33-го туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" насилу обіграла "Мальорку" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Дані Ольмо. На післяматчевій пресконференції наставник каталонської команди Ганс-Дітер Флік говорив не тільки про проблеми "синьо-гранатових", а й про головного конкурента зі столиці Іспанії.

Що Флік сказав про "Реал"

Німецький фахівець поскаржився на те, що складно йти без втрат очок у складному графіку, коли доводиться грати через два дні на третій. Однак саме в такій боротьбі можна завоювати чемпіонський титул. Флік переживає про втому своїх підопічних та сподівається, що команда зможе пройти дистанцію без травм.

Ганс-Дітер Флік спостерігає за грою "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

У тренера "Барселони" запитали, як він ставиться до того, що мадридський "Реал" почав втрачати очки, вибув із Ліги чемпіонів та залишиться без тренера наприкінці сезону. Ганс-Дітер Флік заявив, що співчуває Карло Анчелотті, якого він не переставав вважати одним із найвидатніших тренерів сучасності.

"Сумно бачити, як цикл наставник у команді добігає кінця. Цей процес не завжди проходить безболісно. Але я впевнений у тому, що і "Реал", й Анчелотті продовжать досягати успіхів. Це видатний тренер, який уже давно все всім довів", — заявив Флік.

"Реал" та "Барселона" зустрінуться у фіналі Кубка Іспанії вже в суботу, 26 квітня. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу.

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