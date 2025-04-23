Финал Кубка Испании — где и когда смотреть матч Барселона — Реал Мадрид

Рафинья, Пау Виктор и Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Уже в субботу каталонская "Барселона" или мадридский "Реал" смогут завоевать первый трофей в нынешнем сезоне. На кону окажется Кубом Испании.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча испанских грандов пройдет на портале Новини.LIVE.

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Впервые за несколько лет "Барселона" является безоговорочным фаворитом накануне противостояния с мадридским "Реалом". Букмекеры оценивают шансы каталонской команды коэффициентом 2,20. Ставка на победу мадридцев доступна с коэффициентом 3,30. И эта разница отражает кризис "королевского клуба", который грянул в нынешнем сезоне.

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Реал"

В субботу, 26 апреля, в 23:00 по киевскому времени два гранда испанского футбола встретятся на "Олимпийском стадионе" в Севилье. В Украине матч с участием "Барселоны" и "Реала" покажет сервис Megogo на канале "Футбол 1". Портал Новини.LIVE проведет свою фирменную текстовую трансляцию поединка.

Лидер "Барселоны" Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Это будет уже третья встреча каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" в этом сезоне. В двух предыдущих поединках подопечные Ханса-Дитера Флика не забивали сопернику меньше четырех голов. Сначала команды противостояли друг другу в товарищеском поединке 4 августа 2024 года, и тогда каталонцы выиграли со счетом 2:1. Уже 26 октября "Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде со счетом 4:0 в рамках Ла Лиги. В январе 2025 года финал Суперкубка Испании завершился победой "Барселоны" над "Реалом" со счетом 5:2.

Новая встреча команд может стать последней на посту наставника "бланкос" для главного тренера Карло Анчелотти. Он может досрочно покинуть мадридскую команду в случае победы "Барселоны". В свою очередь каталонцам не поможет главный бомбардир команды Роберт Левандовский, которого на несколько недель вывела из строя травма.

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