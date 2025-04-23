Фінал Кубка Іспанії — де та коли дивитися матч Барселона — Реал Мадрид

Барселона — Реал Мадрид — де та коли дивитися матч
Уже в суботу каталонська "Барселона" або мадридський "Реал" зможуть завоювати перший трофей у нинішньому сезоні. На кону опиниться Кубом Іспанії.
Пряма текстова онлайн-трансляція матчу іспанських грандів пройде на порталі Новини.LIVE.
Уперше за кілька років "Барселона" є беззаперечним фаворитом напередодні протистояння з мадридським "Реалом". Букмекери оцінюють шанси каталонської команди коефіцієнтом 2,20. Ставка на перемогу мадридців доступна з коефіцієнтом 3,30. І ця різниця відображає кризу "королівського клубу", яка вдарила в нинішньому сезоні.
Де та коли дивитися матч "Барселона" — "Реал"
У суботу, 26 квітня, о 23:00 за київським часом два гранди іспанського футболу зустрінуться на "Олімпійському стадіоні" в Севільї. В Україні матч за участю "Барселони" та "Реала" покаже сервіс Megogo на каналі "Футбол 1". Портал Новини.LIVE проведе свою фірмову текстову трансляцію поєдинку.
Це буде вже третя зустріч каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" в цьому сезоні. У двох попередніх поєдинках підопічні Ганса-Дітера Фліка не забивали суперникові менш як чотири голи. Спочатку команди протистояли одна одній у товариському поєдинку 4 серпня 2024 року, й тоді каталонці виграли з рахунком 2:1. Уже 26 жовтня "Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді з рахунком 4:0 у рамках Ла Ліги. У січні 2025 року фінал Суперкубка Іспанії завершився перемогою "Барселони" над "Реалом" із рахунком 5:2.
Нова зустріч команд може стати останньою на посаді наставника "бланкос" для головного тренера Карло Анчелотті. Він може достроково залишити мадридську команду в разі перемоги "Барселони". Зі свого боку каталонцям не допоможе головний бомбардир команди Роберт Левандовський, якого на кілька тижнів вивела з ладу травма.
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