Фінал Кубка Іспанії — де та коли дивитися матч Барселона — Реал Мадрид

Рафінья, Пау Віктор та Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters/Albert Gea

Уже в суботу каталонська "Барселона" або мадридський "Реал" зможуть завоювати перший трофей у нинішньому сезоні. На кону опиниться Кубом Іспанії.

Пряма текстова онлайн-трансляція матчу іспанських грандів пройде на порталі Новини.LIVE.

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Уперше за кілька років "Барселона" є беззаперечним фаворитом напередодні протистояння з мадридським "Реалом". Букмекери оцінюють шанси каталонської команди коефіцієнтом 2,20. Ставка на перемогу мадридців доступна з коефіцієнтом 3,30. І ця різниця відображає кризу "королівського клубу", яка вдарила в нинішньому сезоні.

Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Де та коли дивитися матч "Барселона" — "Реал"

У суботу, 26 квітня, о 23:00 за київським часом два гранди іспанського футболу зустрінуться на "Олімпійському стадіоні" в Севільї. В Україні матч за участю "Барселони" та "Реала" покаже сервіс Megogo на каналі "Футбол 1". Портал Новини.LIVE проведе свою фірмову текстову трансляцію поєдинку.

Лідер "Барселони" Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Це буде вже третя зустріч каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" в цьому сезоні. У двох попередніх поєдинках підопічні Ганса-Дітера Фліка не забивали суперникові менш як чотири голи. Спочатку команди протистояли одна одній у товариському поєдинку 4 серпня 2024 року, й тоді каталонці виграли з рахунком 2:1. Уже 26 жовтня "Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді з рахунком 4:0 у рамках Ла Ліги. У січні 2025 року фінал Суперкубка Іспанії завершився перемогою "Барселони" над "Реалом" із рахунком 5:2.

Нова зустріч команд може стати останньою на посаді наставника "бланкос" для головного тренера Карло Анчелотті. Він може достроково залишити мадридську команду в разі перемоги "Барселони". Зі свого боку каталонцям не допоможе головний бомбардир команди Роберт Левандовський, якого на кілька тижнів вивела з ладу травма.

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