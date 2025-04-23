Рафінья готовий піти з Барселони заради вигідної пропозиції

Рафінья в матчі із "Сельтою". Фото: Reuters/Albert Gea

Бразильський футболіст каталонської "Барселони" Рафінья не досяг домовленості з клубом щодо нового контракту. Він може піти з команди одразу після закінчення нинішнього сезону.

Керівництво "синьо-гранатових" готове до переговорів з іншими клубами щодо гравця, повідомляє Marca.

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Контракт Рафіньї з "Барселоною" діє до літа 2027 року. Місяць тому сторони почали переговори про продовження угоди, однак дійти до спільного знаменника так й не вдалося. Бразилець хоче збільшення зарплати, але клуб не готовий цього гарантувати.

Куди може піти Рафінья

Вінгер "Барселони" став одним із найкращих бомбардирів команди після того, як її очолив головний тренер Ганс-Дітер Флік. На рахунку бразильця вже 30 голів та 21 результативна передача, він входить до списку фаворитів на здобуття "Золотого м'яча" у 2025 році.

Рафінья в обіймах тренера "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

На Рафінью претендують клуби з Саудівської Аравії, які готові запропонувати за 28-річного гравця близько 100 млн євро. "Барселона" може погодитися відпустити бразильця за таку суму, але сам Рафінья ще не визначився зі своїм майбутнім.

Також на гравця претендує "ПСЖ", але французький клуб поки не підтверджував цю інформацію.

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