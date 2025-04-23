Ігор Суркіс покинув Україну заради Монако

Суркіс показав розкішний автомобіль, у якому їздить у Монако
Чутки про фінансові проблеми в київському "Динамо" виявилися сильно перебільшеними. Президент столичного клубу Ігор Суркіс побував у Монако, де продемонстрував люксовий автомобіль.
Відео за участю свіжого та відпочилого глави "Динамо" було опубліковано в TilTok.
В одній із популярних соціальних мереж з'явилося відео за участю президента "Динамо" Ігоря Суркіса, яке раніше ніде не з'являлося. Канал розповідає про життя багатих людей у Монако. На ньому зображений глава футбольного клубу на виході з розкішного автомобіля перед елітним готелем.
@pistons_brothers
Covered Billionaire in Monaco 👊🏼💶 #monaco #billionaire #lifestyle #luxury #girls♬ Brother Louie - Modern Talking
Автомобіль Ігоря Суркіса
Не відомо, коли саме було знято це відео. У мережі воно з'явилося 22 квітня 2025 року. Президент "Динамо" виходить з автомобіля Mercedes білого кольору. Ціна такої машини може перевищувати 350 тисяч євро. "Мільйонер під прикриттям", — свідчив підпис до відео.
Нещодавно на цьому ж акаунті з'явилося відео за участю дочки глави "Динамо" Яни Суркіс, яка нещодавно стала матір'ю, і його чоловіка Крістіана Біловара, який виступає в київській команді на позиції захисника.
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