Ігор Суркіс покинув Україну заради Монако

Ігор Суркіс на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Чутки про фінансові проблеми в київському "Динамо" виявилися сильно перебільшеними. Президент столичного клубу Ігор Суркіс побував у Монако, де продемонстрував люксовий автомобіль.

Відео за участю свіжого та відпочилого глави "Динамо" було опубліковано в TilTok.

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В одній із популярних соціальних мереж з'явилося відео за участю президента "Динамо" Ігоря Суркіса, яке раніше ніде не з'являлося. Канал розповідає про життя багатих людей у Монако. На ньому зображений глава футбольного клубу на виході з розкішного автомобіля перед елітним готелем.

Автомобіль Ігоря Суркіса

Не відомо, коли саме було знято це відео. У мережі воно з'явилося 22 квітня 2025 року. Президент "Динамо" виходить з автомобіля Mercedes білого кольору. Ціна такої машини може перевищувати 350 тисяч євро. "Мільйонер під прикриттям", — свідчив підпис до відео.

Нещодавно на цьому ж акаунті з'явилося відео за участю дочки глави "Динамо" Яни Суркіс, яка нещодавно стала матір'ю, і його чоловіка Крістіана Біловара, який виступає в київській команді на позиції захисника.

Нагадаємо, президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес хоче замінити Карло Анчелотті менш відомим тренером.

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