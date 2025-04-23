Динамо Київ прокоментувало трагедію в Марганці

Футболісти "Динамо" під час хвилини мовчання. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" підтримало жителів українського міста Марганець, жителі якого постраждали від російської атаки. Рано вранці окупанти піддали бомбардуванню автобус із місцевими працівниками.

"Динамо" закликало світову спільноту змусити Росію припинити війну, повідомляє Instagram-акаунт київського футбольного клубу.

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Вранці в середу, 23 квітня, російські війська атакували мирних жителів Марганця Нікопольського району Дніпропетровської області. Удар припав на цивільний автобус, який віз працівників на місцеве підприємство. Станом на 11 ранку відомо про те, що внаслідок атаки загинуло 9 осіб, ще 32 мирні жителі дістали поранення.

Що заявили в "Динамо"

Київська команда, яка готується до півфіналу Кубка України, звернула увагу світової громадськості на те, що Росія ні на день не зупиняє терор проти громадян сусідньої країни. До цього неможливо звикнути, такі обстріли необхідно припинити якомога швидше.

"Футбольний клуб "Динамо" закликає світову спільноту активізуватися та посилити тиск, щоб змусити російську федерацію припинити війну", — написали в "Динамо".

Український клуб висловив співчуття близьким загиблих у Марганці та в усіх інших містах країни, які щодня потерпають від атак агресора.

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