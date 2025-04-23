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В Динамо отреагировали на удар россиян по Марганцу

23 апреля 2025 11:13
Иван Крутогоров - Редактор
Динамо Киев прокомментировало трагедию в Марганце
Футболисты "Динамо" во время минуты молчания. Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство киевского "Динамо" поддержало жителей украинского города Марганец, жители которого пострадали от российской атаки. Рано утром оккупанты подвергли бомбардировке автобус с местными работниками.

"Динамо" призвало мировое сообщество заставить Россию прекратить войну, сообщает Instagram-аккаунт киевского футбольного клуба. 

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Утром в среду, 23 апреля, российские войска атаковали мирных жителей Марганца Никопольского района Днепропетровской области. Удар пришелся в гражданский автобус, который вез работников на местное предприятие. По состоянию на 11 утра известно о том, что в результате атаки погибло 9 человек, еще 32 мирных жителя получили ранения. 

Что заявили в "Динамо" 

Киевская команда, которая готовится к полуфиналу Кубка Украины, акцентировала внимание мировой общественности на том, что Россия ни на день не останавливает террор против граждан соседней страны. К этому невозможно привыкнуть, такие обстрелы необходимо прекратить как можно быстрее. 

"Футбольный клуб "Динамо" призывает мировое сообщество активизироваться и усилить давление, чтобы заставить российскую федерацию прекратить войну", — написали в "Динамо".

Украинский клуб выразил соболезнования близким погибших в Марганце и во всех других городах страны, которые ежедневно страдают от атак агрессора. 

Напомним, в мадридском "Реале" может появиться главный тренер из английской Премьер-лиги. 

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