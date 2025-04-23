Игорь Суркис покинул Украину ради Монако

Суркис показал роскошный автомобиль, в котором ездит по Монако
Слухи о финансовых проблемах в киевском "Динамо" оказались сильно преувеличены. Президент столичного клуба Игорь Суркис побывал в Монако, где продемонстрировал люксовый автомобиль.
Видео с участием свежего и отдохнувшего главы "Динамо" было опубликовано в TilTok.
В одной из популярных социальных сетей появилось видео с участием президента "Динамо" Игоря Суркиса, которое ранее нигде не появлялось. Канал рассказывает о жизни богатых людей в Монако. На нем запечатлен глава футбольного клуба на выходе из роскошного автомобиля перед элитным отелем.
@pistons_brothers
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Автомобиль Игоря Суркиса
Не известно, когда именно было снято это видео. В сети оно появилось 22 апреля 2025 года. Президент "Динамо" выходит из автомобиля Mercedes белого цвета. Цена такой машины может превышать 350 тысяч евро. "Миллионер под прикрытием", — гласила подпись к видео.
Недавно на этом же аккаунте появилось видео с участием дочери главы "Динамо" Яны Суркис, которая недавно стала матерью, и его супруга Кристиана Биловара, который выступает в киевской команде на позиции защитника.
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