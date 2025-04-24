МЮ запросить зірку, яка поверне команду на вершину АПЛ

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім із талісманом клубу. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен стане однією з головних зірок літнього трансферного ринку. На нього претендують практично всі європейські гранди.

Сам Осімхен уже заявив, що хоче виступати в чемпіонаті Англії, повідомляє Football Transfers.

Реклама

Читайте також:

У сезоні 2024/2025 Віктор Осімхен виступає на правах оренди за турецький "Галатасарай". До кінця квітня 26-річний форвард, права на якого належать італійському "Наполі", уже забив 29 голів та зробив 5 результативних передач.

Осімхен не залишиться в "Галатасараї", який не зможе викупити контракт гравця. Однак на Віктора претендують клуби з Італії, Франції, Іспанії та Англії.

Де гратиме Осімхен

Головним претендентом на форварда ще недавно вважався "Манчестер Юнайтед". Головний тренер команди Рубен Аморім не сумнівається, що Віктор Осімхен зможе допомогти команді значно поліпшити результати. На думку наставника, цей нападник має стати головним трансфером "МЮ" у літнє міжсезоння.

Віктор Осімхен у Туреччині. Фото: Reuters/Umit Bektas

Однак у клубі заявили, що не готові конкурувати в боротьбі за гравця, стартова вартість якого становить 75 млн євро. Аморіму запропонували вибрати між Ліамом Делапом з "Іпсвіч Таун" та Віктором Дьєкерешем зі "Спортінга". Проте тренер "червоних дияволів" продовжує наполягати на кандидатурі Віктор Осімхена.

Також на форварда "Наполі" претендують "Челсі", "Ліверпуль", "Арсенал", "Ювентус" та "ПСЖ".

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" розкритикував суддівство в матчі з донецьким "Шахтарем".

Англійський "Манчестер Сіті" відмовився від трансферу зірки збірної України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс опинився в Монако, де показав дорогий автомобіль.

Олександр Зінченко залишить англійську Прем'єр-лігу заради турецького "Галатасарая".