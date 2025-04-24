Манчестер Сіті не підпише Трубіна — фаворитом на зміну Едерсону став Кошта

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Англійський "Манчестер Сіті" активно шукає нового воротаря, щоб підсилити склад перед наступним сезоном. Бразилець Едерсон наразі не грає настільки впевнено як і раніше та може покинути "містян" заради Саудівської Аравії.

Попри згадування в ЗМІ, заміною Едерсону не буде нинішній воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, повідомив портал Glorioso1904, передає Sport.ua.

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За інформацією джерела, пріоритетною метою клубу став 25-річний воротар "Порту" Діогу Кошта.

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Португалець є одним із найкращих воротарів в Європі, який відповідає бажанням головного тренера Хосепа Гвардіоли — стабільний та вміє грати ногами.

Джерело розповіло, що переговори щодо трансферу Кошти вже на просунутій стадії, а "містяни" сподіваються домовлятися про суму трансферу. "Сіті" хочуть заплатити 50 млн фунтів стерлінгів замість клаусули в розмірі 64 млн.

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Зазначимо, що влітку "Ман Сіті" крім Едерсона покине й резервний воротар Штефан Ортега. Тому, крім Кошти, шукатимуть й другого воротаря.

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