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Манчестер Сіті відмовився від покупки українського футболіста

24 квітня 2025 07:20
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Манчестер Сіті не підпише Трубіна — фаворитом на зміну Едерсону став Кошта
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Англійський "Манчестер Сіті" активно шукає нового воротаря, щоб підсилити склад перед наступним сезоном. Бразилець Едерсон наразі не грає настільки впевнено як і раніше та може покинути "містян" заради Саудівської Аравії.

Попри згадування в ЗМІ, заміною Едерсону не буде нинішній воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, повідомив портал Glorioso1904, передає Sport.ua.

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Анатолий Трубин
Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Трубін не потрібний "Ман Сіті"

За інформацією джерела, пріоритетною метою клубу став 25-річний воротар "Порту" Діогу Кошта.

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Португалець є одним із найкращих воротарів в Європі, який відповідає бажанням головного тренера Хосепа Гвардіоли — стабільний та вміє грати ногами.

Джерело розповіло, що переговори щодо трансферу Кошти вже на просунутій стадії, а "містяни" сподіваються домовлятися про суму трансферу. "Сіті" хочуть заплатити 50 млн фунтів стерлінгів замість клаусули в розмірі 64 млн.

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Зазначимо, що влітку "Ман Сіті" крім Едерсона покине й резервний воротар Штефан Ортега. Тому, крім Кошти, шукатимуть й другого воротаря.

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