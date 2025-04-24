Манчестер Сити не подпишет Трубина — фаворитом на смену Эдерсону стал Кошта

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" активно ищет нового вратаря, чтобы усилить состав перед следующим сезоном. Бразилец Эдерсон больше не играет настолько уверенно, как и раньше и может покинуть "горожан" ради Саудовской Аравии.

Несмотря на упоминания в СМИ, заменой Эдерсону не будет нынешний вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, сообщил портал Glorioso1904, передает Sport.ua.

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Трубин не нужен "Ман Сити"

По информации источника, приоритетной целью клуба стал 25-летний вратарь "Порту" Диогу Кошта.

Португалец является одним из лучших вратарей в Европе, который соответствует желаниям главного тренера Хосепа Гвардиолы — стабильный и умеет играть ногами.

Источник рассказал, что переговоры по трансферу Кошты уже на продвинутой стадии, а "горожане" надеются договариваться о сумме трансфера. "Сити" хотят заплатить 50 млн фунтов стерлингов вместо клаусулы в размере 64 млн.

Отметим, что летом "Ман Сити" кроме Эдерсона покинет и резервный вратарь Штефан Ортега. Поэтому, кроме Кошты, будут искать и второго вратаря.

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