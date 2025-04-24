Ексфутболіст Динамо розкритикував роботу суддів у матчі УПЛ

Владислав Велетень у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Півзахисник "Колоса" Владислав Велетень прокоментував скандальний епізод у матчі з донецьким "Шахтарем". Йдеться про гол Артема Бондаренка, який було скасовано.

Головний суддя витратив багато часу на перегляд епізоду, нагадує "Український футбол".

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"Колос" упевнено переміг "Шахтар" із рахунком 4:2, а Владислав Велетень у тому матчі забив гол та зробив три результативні передачі. Однак уболівальники обговорюють не тільки досягнення 22-річного футболіста, а й епізод із переглядом епізоду поєдинку за допомогою системи VAR.

Владислав Велетень під час тренування. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Що лідеру "Колоса" не сподобалося у грі з "Шахтарем"

Головний суддя матчу витратив 10 хвилин на вивчення голу Артема Бондаренка, перш ніж скасувати взяття воріт. Владислав Велетень вважає, що цей момент зіграв велику роль у перемозі "Колоса". Футболіст зазначив, що пауза негативно вплинула на гравців. Однак якщо футболісти "Шахтаря" нервували, то виконавці з "Колоса" відновили фізичні сили.

"Настільки довгий перегляд ВАР - це неправильно. Треба автоматизувати лінію і робити перегляд швидше, ніж у Європі. Але арбітр ухвалив правильне рішення, скасувавши гол, тому що в момент удару Судакова нападник "Шахтаря" перебував в офсайді й торкнувся м'яча", — пояснив Велетень.

Футболіст "Колоса" зазначив, що команда заграла набагато краще після повернення головного тренера Руслана Костишина. У діях футболістів з'явилися дисципліна та бажання домогтися перемоги.

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