Экс-футболист Динамо раскритиковал работу судей в матче УПЛ

Владислав Велетень в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень прокомментировал скандальный эпизод в матче с донецким "Шахтером". Речь идет о голе Артема Бондаренко, который был отменен.

Главный судья потратил много времени на просмотр эпизода, напоминает "Украинский футбол".

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"Колос" уверенно победил "Шахтер" со счетом 4:2, а Владислав Велетень в том матче забил гол и сделал три результативные передачи. Однако болельщики обсуждают не только достижение 22-летнего футболиста, но и эпизод с просмотром эпизода поединка с помощью системы VAR.

Владислав Велетень во время тренировки. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Что лидеру "Колоса" не понравилось в игре с "Шахтером"

Главный судья матча потратил 10 минут на изучение гола Артема Бондаренко, прежде чем отменить взятие ворот. Владислав Велетень считает, что этот момент сыграл большую роль в победе "Колоса". Футболист отметил, что пауза негативно повлияла на игроков. Однако если футболисты "Шахтера" нервничали, что исполнители из "Колоса" восстановили физические силы.

"Столь долгий просмотр ВАР — это неправильно. Надо автоматизировать линию и делать просмотр быстрее, чем в Европе. Но арбитр принял правильное решение, отменив гол, потому что в момент удара Судакова нападающий "Шахтера" находился в офсайде и коснулся мяча", — объяснил Велетень.

Футболист "Колоса" отметил, что команда заиграла гораздо лучше после возвращения главного тренера Руслана Костышина. В действиях футболистов появились дисциплина и желание добиться победы.

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