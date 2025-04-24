Сын Гочолейшвили победил лейкемию — семья игрока Шахтера празднует выздоровление

Георгий Гочолейшвили. Фото: instagram.com/giorgigocholeishvili

Семья правого защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили празднует большую победу. Их семимесячный сын Сандро преодолел лейкемию.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого "Шахтера".

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Сын футболиста родился 7 марта 2024 года, после чего у него диагностировали болезнь. После сложного лечения ребенка выписали из больницы.

Сейчас Сандро ждет период восстановления и реабилитации, но самый важный этап борьбы с болезнью уже позади. Эта новость стала настоящим источником вдохновения для семьи "Шахтера".

"Поздравляем Гиорги и его жену Ану с этой большой победой!", — говорится в сообщении "Шахтера".

Гочолейшвили в этом сезоне выступает в аренде за датский "Копенгаген", где показывает уверенную игру. 23-летний грузин провел 30 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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