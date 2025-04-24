Сын Гочолейшвили победил лейкемию — семья игрока Шахтера празднует выздоровление

Сын игрока Шахтера вылечился от смертельной болезни
Семья правого защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили празднует большую победу. Их семимесячный сын Сандро преодолел лейкемию.
Об этом сообщила пресс-служба донецкого "Шахтера".
Мальчик теперь здоров
Сын футболиста родился 7 марта 2024 года, после чего у него диагностировали болезнь. После сложного лечения ребенка выписали из больницы.
Сейчас Сандро ждет период восстановления и реабилитации, но самый важный этап борьбы с болезнью уже позади. Эта новость стала настоящим источником вдохновения для семьи "Шахтера".
"Поздравляем Гиорги и его жену Ану с этой большой победой!", — говорится в сообщении "Шахтера".
Гочолейшвили в этом сезоне выступает в аренде за датский "Копенгаген", где показывает уверенную игру. 23-летний грузин провел 30 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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