Шахтер победил Полесье и сыграет с Динамо в финале Кубка Украины

Матч "Полесье" — "Шахтер". Фото: "Полесье"

В Житомире состоялся второй матч полуфинала Кубка Украины по футболу. "Полесье" принимало донецкий "Шахтер".

"Горняки" вырвали победу лишь в дополнительных таймах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Полесья" и "Шахтера"

Первый тайм был равным, где хозяева играли на контратаках, а "Шахтер" контролировал мяч, но имел проблемы с созданием моментов.

Интереснее было начало второго тайма, где команды отвечали друг другу великолепными голевыми моментами. За весь "Шахтер" отрабатывал Кевин, который бил много, но спасал вратарь или штанга.

"Полесье" имело свои моменты, где самым интересным был выход один на один у Назаренко, который тот не реализовал.

Когда же игра перешла в экстратаймы, то устали обе команды, но житомиряне закрылись на своей половине поля, что и стоило им победы.

На 114-й минуте открыл счет новичок "горняков" Аллисон. Судаков в центре штрафной отдал на Траоре, тот дождался бразильца справа, отпасовал, а тот пробил Кудрика.

Благодаря победе "Шахтер" в мае в Житомире сыграет против "Динамо" в финале Кубка.

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