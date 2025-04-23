Шахтер победил Полесье и сыграет с Динамо в финале Кубка Украины

Матч "Полісся" — "Шахтар". Фото: "Полісся"

В Житомирі відбувся другий матч півфіналу Кубка України з футболу. "Полісся" приймало донецький "Шахтар".

"Гірники" вирвали перемогу лише в додаткових таймах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший тайм був рівним, де господарі грали на контратаках, а "Шахтар" контролював м’яч, але мав проблеми зі створенням моментів.

Цікавішим був початок другого тайму, де команди відповідали один одному чудовими гольовими моментами. За весь "Шахтар" відпрацьовував Кевін, який бив багато, але рятував воротар або штанга.

"Полісся" мало свої моменти, де найцікавішим був вихід один на один у Назаренка, який той не реалізував.

Коли ж гра перейшла в екстратайми, то втомилися обидві команди, але житомиряни закрилися на своїй половині поля, що й вартувало їм перемоги.

На 114-й хвилині відкрив рахунок новачок "гірників" Аллісон. Судаков у центрі штрафного віддав на Траоре, той дочекався бразильця справа, відпасував, а той пробив Кудрика.

Завдяки перемозі "Шахтар" у травні в Житомирі зіграє проти "Динамо" в фіналі Кубку.

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