Динамо Київ розгромило Буковину та вийшло у фінал Кубка України-2025

Матч "Буковина" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках півфіналу Кубка України чернівецька "Буковина" приймала "Динамо" Київ. Матч прийняв стадіон "Україна" у Львові.

"Динамо" вдалося здобути вольову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч "Буковини" та "Динамо"

Шовковський випустив у стартовому складі резервістів, що відзначилось на команді, бо ці гравці були не зіграні. "Буковина" домінувала на початку матчі й швидко забила.

На 23-й хвилині Глущук перехопив м'яч перед чужим штрафним, після чого покотив праворуч під удар Бойчука, який не промахнувся.

Перший тайм був жахливим для киян, але Шовковський зміг змінити гру в перерві.

На 57-й хвилині рахунок відкрив Волошин. Ванат, отримавши м’яч на лівому фланзі штрафного, пробив повз воротаря, але Каневцев відбив. Волошин, опинившись у потрібному місці, із дальньої дистанції влучив у порожні ворота.

На 62-й хвилині "Динамо" подвоїло перевагу. Каневцев не впорався з подачею з лівого флангу, Бражко спробував добити, а захисник Бусько, намагаючись вибити м’яч, випадково влучив у Волошина, від якого той залетів у сітку.

На 70-й хвилині арбітр призначив пенальті після того, як Буяльський вивів Ваната на побачення з воротарем, а Каневцев збив форварда. Володимир Бражко з одинадцятиметрової позначки впевнено пробив у лівий нижній кут, зробивши рахунок 3:0.

Фінальну крапку поставив Микола Шапаренко на 76-й хвилині. Простріл Кабаєва з лівого флангу Каневцев невдало відбив прямо на ногу Шапаренку, який не залишив шансів захисникам, влучно пробивши в порожні ворота. Кияни в фіналі Кубка зіграють з переможцем матчу "Полісся" — "Шахтар".

"Буковина" — "Динамо" — 1:4

Голи: Бойчук, 23 — Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76

"Буковина": Каневцев — Солдат, Бусько (Лопирьонок, 77), Прокопчук, Морговський — Тищенко (Андрейчук, 72), Кольцов (Васильєв, 81), Глущук (Хамелюк, 72) — Кожушко, Бойчук, Гончарук (Кілєвий, 81).

"Динамо": Моргун — Лучкевич (Тимчик, 79), Попов, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 60), Бражко, Рубчинський (Шапаренко, 60) — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Герреро (Ванат, 46), Волошин.

Попередження: Каневцев, Прокопчук — Шапаренко

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