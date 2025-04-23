Динамо Киев разгромило Буковину и вышло в финал Кубка Украины-2025

Матч "Буковина" - "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках полуфинала Кубка Украины черновицкая "Буковина" принимала "Динамо" Киев. Матч принял стадион "Украина" во Львове.

"Динамо" удалось одержать волевую победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Буковины" и "Динамо"

Шовковский выпустил в стартовом составе резервистов, что отразилось на команде, потому что эти игроки были не сыграны. "Буковина" доминировала в начале матча и быстро забила.

На 23-й минуте Глущук перехватил мяч перед чужой штрафной, после чего покатил направо под удар Бойчука, который не промахнулся.

Первый тайм был ужасным для киевлян, но Шовковский смог изменить игру в перерыве.

На 57-й минуте счет открыл Волошин. Ванат, получив мяч на левом фланге штрафной, пробил мимо вратаря, но Каневцев отбил. Волошин, оказавшись в нужном месте, с дальней дистанции попал в пустые ворота.

На 62-й минуте "Динамо" удвоило преимущество. Каневцев не справился с подачей с левого фланга, Бражко попытался добить, а защитник Бусько, пытаясь выбить мяч, случайно попал в Волошина, от которого тот залетел в сетку.

На 70-й минуте арбитр назначил пенальти после того, как Буяльский вывел Ваната на свидание с вратарем, а Каневцев сбил форварда. Владимир Бражко с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в левый нижний угол, сделав счет 3:0.

Финальную точку поставил Николай Шапаренко на 76-й минуте. Прострел Кабаева с левого фланга Каневцев неудачно отбил прямо на ногу Шапаренко, который не оставил шансов защитникам, точно пробив в пустые ворота. Киевляне в финале Кубка сыграют с победителем матча "Полесье" — "Шахтер".

"Буковина" — "Динамо" — 1:4

Голы: Бойчук, 23 — Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76

"Буковина": Каневцев — Солдат, Бусько (Лопыренок, 77), Прокопчук, Морговский — Тищенко (Андрейчук, 72), Кольцов (Васильев, 81), Глущук (Хамелюк, 72) — Кожушко, Бойчук, Гончарук (Килевый, 81).

"Динамо": Моргун — Лучкевич (Тымчик, 79), Попов, Дячук, Вивчаренко — Пихаленок (Буяльский, 60), Бражко, Рубчинский (Шапаренко, 60) — Ярмоленко (Кабаев, 46), Герреро (Ванат, 46), Волошин.

Предупреждения: Каневцев, Прокопчук — Шапаренко

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