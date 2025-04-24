Син Гочолейшвілі переміг лейкемію — родина гравця Шахтаря святкує одужання

Георгій Гочолейшвілі. Фото: instagram.com/giorgigocholeishvili

Родина правого захисника "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі святкує велику перемогу. Їхній семимісячний син Сандро подолав лейкемію.

Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".

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Син футболіста народився 7 березня 2024 року, після чого у неї діагностували хворобу. Після складного лікування дитину виписали із лікарні.

Наразі Сандро чекає період відновлення та реабілітації, але найважливіший етап боротьби з хворобою вже позаду. Ця новина стала справжнім джерелом натхнення для сім'ї "Шахтаря".

"Вітаємо Гіоргі та його дружину Ану з цією великою перемогою!", — йдеться в повідомленні "Шахтаря".

Гочолейшвілі цього сезону виступає в оренді за данський "Копенгаген", де показує впевнену гру. 23-річний грузин провів 30 матчів, забив один гол і віддав три результативні передачі.

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