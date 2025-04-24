Син Гочолейшвілі переміг лейкемію — родина гравця Шахтаря святкує одужання

Син гравця Шахтаря вилікувався від смертельної хвороби
Родина правого захисника "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі святкує велику перемогу. Їхній семимісячний син Сандро подолав лейкемію.
Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".
Хлопчик тепер здоровий
Син футболіста народився 7 березня 2024 року, після чого у неї діагностували хворобу. Після складного лікування дитину виписали із лікарні.
Наразі Сандро чекає період відновлення та реабілітації, але найважливіший етап боротьби з хворобою вже позаду. Ця новина стала справжнім джерелом натхнення для сім'ї "Шахтаря".
"Вітаємо Гіоргі та його дружину Ану з цією великою перемогою!", — йдеться в повідомленні "Шахтаря".
Гочолейшвілі цього сезону виступає в оренді за данський "Копенгаген", де показує впевнену гру. 23-річний грузин провів 30 матчів, забив один гол і віддав три результативні передачі.
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