МЮ пригласит звезду, которая вернет команду на вершину АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим с талисманом клуба. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен станет одной из главных звезд летнего трансферного рынка. На него претендуют практически все европейские гранды.

Сам Осимхен уже заявил, что хочет выступать в чемпионате Англии, сообщает Football Transfers.

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В сезоне 2024/2025 Виктор Осимхен выступает на правах аренды за турецкий "Галатасарай". К концу апреля 26-летний форвард, права на которого принадлежат итальянскому "Наполи", уже забил 29 голов и сделал 5 результативных передач.

Осимхен не останется в "Галатасарае", который не сможет выкупить контракт игрока. Однако на Виктора претендуют клубы из Италии, Франции, Испании и Англии.

Где будет играть Осимхен

Главным претендентом на форварда еще недавно считался "Манчестер Юнайтед". Главный тренер команды Рубен Аморим не сомневается, что Виктор Осимхен сможет помочь команде значительно улучшить результаты. По мнению наставника, этот нападающий должен стать главным трансфером "МЮ" в летнее межсезонье.

Виктор Осимхен в Турции. Фото: Reuters/Umit Bektas

Однако в клубе заявили, что не готовы конкурировать в борьбе за игрока, стартовая стоимость которого составляет 75 млн евро. Амориму предложили выбрать между Лиамом Делапом из "Ипсвич Таун" и Виктором Дьекерешем из "Спортинга". Однако тренер "красных дьяволов" продолжает настаивать на кандидатуре Виктор Осимхена.

Также на форварда "Наполи" претендуют "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Ювентус" и "ПСЖ".

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