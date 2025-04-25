Гвардіола повернувся до колишньої дружини Крістіни Серри після розриву стосунків

Хосеп Гвардіола та Крістіна Серра. Фото: zonalsports.com

"Манчестер Сіті" перебороло кризу та в останніх шести матчах чотири виграла і два зіграло внічию. Цікаво, що повернення клубу співпало з тим, що головний тренер клубу Хосеп Гвардіола зійшовся зі своєю колишньою дружиною Крістіною Серрою.

Про відновлення стосунків Гвардіоли та Серри повідомив паблік Soccerforever.

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Хосеп Гвардіола та Крістіна Серра. Фото: WireImage

Гвардіола та Серра дали один одному ще шанс

Джерело повідомило, що Гвардіола та Серра працюють над відновленням стосунків після розставання на початку 2025 року.

Пара перед розлученням була разом уже 30 років. При цьому, одружені вони з 2014 року. Розірвала свій шлюб пара через відстань, оскільки Серра з 2019 року жила в Барселоні, зосередившись на своєму модельному бізнесі, а Гвардіола залишався в Манчестері.

Під час великодніх свят Пеп провів три дні в Барселоні, де, начебто, пообіцяв Серрі відвідувати місто ледь не щотижня, щоб налагодити стосунки. Обоє продовжують носити каблучки, що, а джерела, близькі до пари, стверджують про бажання дати шлюбу ще один шанс.

Гвардіола, який привів Сіті до п’яти титулів АПЛ, і Серра, успішна бізнесвумен, мають трьох дітей.

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