Гвардіола хоче повернути дружину після розлучення — деталі

Старе фото сім'ї Гвардіол із Мюнхена. Фото: Cortesía

На початку 2025 року стало відомо. Що головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною. Причиною для такого рішення стали розлуки, оскільки Крістіна ще в 2019-му році повернулась в Барселону.

Проте, стало відомо, що Гвардіола намагається втримати дружину, повідомив портал Sportowe Fakty з посиланням на The Sun.

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Хосеп та Крістіна Гвардіоли. Фото: instagram.com/pepteam

Що Гвардіола робить для збереження стосунків

За інформацією джерела, піся кубквої гри з "Плімутом", після якої Хосеп виглядав задоволеним, команда отримала тиждень відпустки.

Після матчу Гвардіола прилетів до Барселони і провів час зі своєю колишньою дружиною. Три ночі вони ночували з нею під одним дахом.

Крім спілкування з дружиною, Хосеп відвідав стоматолога, а Крістіна також працювала в своєму магазині. Після цього колишня пара провела три години в магазині й разом повернулися в маєток, де повечеряли.

Крістіна та Хосеп Гвардіоли. Фото: instagram.com/family2foot2

Джерела стверджують, що Гвардіола не хотів розлучатися з Крістіною та хоче повернути шлюб, як було раніше.

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