Гвардиола хочет вернуть жену после развода — детали

Старое фото семьи Гвардиол из Мюнхена. Фото: Cortesía

В начале 2025 года стало известно, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развелся с женой. Причиной для такого решения стали разлуки, поскольку Кристина еще в 2019-м году вернулась в Барселону.

Однако, стало известно, что Гвардиола пытается удержать жену, сообщил портал Sportowe Fakty со ссылкой на The Sun.

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Хосеп и Кристина Гвардиолы. Фото: instagram.com/pepteam

Что Гвардиола делает для сохранения отношений

По информации источника, после кубковой игры с "Плимутом", после которой Хосеп выглядел довольным, команда получила неделю отпуска.

Гвардиола после матча вылетел в Барселону и провел время с бывшей женой. Три ночи они ночевали с ней под одной крышей.

Кроме общения с женой, Хосеп посетил стоматолога, а Кристина также работала в своем магазине. После этого бывшая пара провела три часа в магазине и вместе вернулись в поместье, где поужинали.

Кристина и Хосеп Гвардиолы. Фото: instagram.com/family2foot2

Источники утверждают, что Гвардиола не хотел разводиться с Кристиной и хочет вернуть брак, как было раньше.

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