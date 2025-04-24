Джеймі Варді зворушливо попрощався з Лестером перед відходом

Легенда АПЛ піде з клубу після 13 років кар'єри в ньому
Англійський "Лестер" під керівництвом колишнього форварда "Манчестер Юнайтед" Руда Ван Ністелроя не зміг гарантувати збереження прописки в АПЛ. Наступний сезон клуб почне в Чемпіоншипі.
Вперше за довгий час "Лестеру" не допоможе головна зірка команди, повідомив офіційний сайт клубу.
Легендарний Джеймі Варді йде з "Лестера" після 13 років у цьому клубі. "Лисиці" влаштували розкішні проводи своїй зірці, яка в матчах сезону, що залишилися, прощатиметься з уболівальниками. Джеймі став одним із тих гравців, які принесли клубу найбільшу славу в новітній історії.
Варді в "Лестері"
Форвард став гравцем "лисиць" у статусі гравця, який підробляв столяром і любив випити у вільний від футболу час. Варді допоміг "Лестеру" вийти з Чемпіоншипа (причому двічі. — Ред.), завоювати титул чемпіонів Англії під керівництвом Клаудіо Раньєрі в сезоні 2015/2016, а також завоювати Кубок та Суперкубок Англії. У сезоні 2019/2020 Варді забив 23 голи та став найкращим бомбардиром АПЛ.
У нинішньому сезоні 38-річний форвард зіграв 32 поєдинки, записав на свій рахунок 8 м'ячів та 3 результативні передачі. "Лестер" уже оформив виліт до Чемпіоншипу, але цього разу Джеймі Варді не допоможе команді повернутися в елітний дивізіон. Поки не відомо, чи планує футболіст завершити кар'єру.
На рахунку Варді 26 матчів за збірну Англії та поїздка з національною командою на чемпіонат Європи-2016 і Кубок Світу-2018. Форвард забив у складі "трьох левів" 7 голів.
Нагадаємо, туринський "Ювентус" готується для "Шахтаря" офіційну пропозицію щодо трансферу Георгія Судакова.
Захисник збірної України Олександр Зінченко виступатиме в чемпіонаті Туреччини.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс відпочиває в Монако, де живе в дорогому готелі та водить розкішний автомобіль.
"Барселона" готується зіграти з "Реалом" у Кубку Іспанії, а текстова трансляція поєдинку пройде на порталі Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!