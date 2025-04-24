Джейми Варди трогательно попрощался с Лестером перед уходом

Джейми Варди с чемпионским кубком. Фото: Reuters/Carl Recine

Английский "Лестер" под руководством бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Руда Ван Нистелроя не смог гарантировать сохранения прописки в АПЛ. Следующий сезон клуб начнет в Чемпионшипе.

Впервые за долгое время "Лестеру" не поможет главная звезда команды, сообщил официальный сайт клуба.

Реклама

Читайте также:

Легендарный Джейми Варди уходит из "Лестера" после 13 лет в этом клубе. "Лисы" устроили роскошные проводы своей звезде, которая в оставшихся матчах сезона будет прощаться с болельщиками. Джейми стал одним из тех игроков, которые принесли клубу наибольшую славу в новейшей истории.

Варди в "Лестере"

Форвард стал игроком "лис" в статусе игрока, который подрабатывал столяром и любил выпить в свободное от футбола время. Варди помог "Лестеру" выйти из Чемпионшипа (причем дважды. — Ред.), завоевать титул чемпионов Англии под руководством Клаудио Раньери в сезоне 2015/2016, а также завоевать Кубок и Суперкубок Англии. В сезоне 2019/2020 Варди забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Джейми Варди борется с Вирджилом Ван Дейком. Фото: Reuters/Phil Noble

В нынешнем сезоне 38-летний форвард сыграл 32 поединка, записал на свой счет 8 мячей и 3 результативные передачи. "Лестер" уже оформил вылет в Чемпионшип, но на этот раз Джейми Варди не поможет команде вернутся в элитный дивизион. Пока не известно, планирует ли футболист завершить карьеру.

Джейми Варди прощается с "Лестером". Фото: пресс-служба клуба

На счету Варди 26 матчей за сборную Англии и поездка с национальной командой на чемпионат Европы-2016 и Кубок Мира-2018. Форвард забил в составе "трех львов" 7 голов.

Напомним, туринский "Ювентус" готовится для "Шахтера" официальное предложение по трансферу Георгия Судакова.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко будет выступать в чемпионате Турции.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отдыхает в Монако, где живет в дорогом отеле и водит роскошный автомобиль.

"Барселона" готовится сыграть с "Реалом" в Кубке Испании, а текстовая трансляция поединка пройдет на портале Новини.LIVE.