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Легенда АПЛ уйдет из клуба после 13 лет карьеры в нем

24 апреля 2025 15:34
Иван Крутогоров - Редактор
Джейми Варди трогательно попрощался с Лестером перед уходом
Джейми Варди с чемпионским кубком. Фото: Reuters/Carl Recine
Иван Крутогоров - Редактор

Английский "Лестер" под руководством бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Руда Ван Нистелроя не смог гарантировать сохранения прописки в АПЛ. Следующий сезон клуб начнет в Чемпионшипе.

Впервые за долгое время "Лестеру" не поможет главная звезда команды, сообщил официальный сайт клуба. 

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Легендарный Джейми Варди уходит из "Лестера" после 13 лет в этом клубе. "Лисы" устроили роскошные проводы своей звезде, которая в оставшихся матчах сезона будет прощаться с болельщиками. Джейми стал одним из тех игроков, которые принесли клубу наибольшую славу в новейшей истории. 

Варди в "Лестере" 

Форвард стал игроком "лис" в статусе игрока, который подрабатывал столяром и любил выпить в свободное от футбола время. Варди помог "Лестеру" выйти из Чемпионшипа (причем дважды. — Ред.), завоевать титул чемпионов Англии под руководством Клаудио Раньери в сезоне 2015/2016, а также завоевать Кубок и Суперкубок Англии. В сезоне 2019/2020 Варди забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром АПЛ. 

Джейми Варди
Джейми Варди борется с Вирджилом Ван Дейком. Фото: Reuters/Phil Noble

В нынешнем сезоне 38-летний форвард сыграл 32 поединка, записал на свой счет 8 мячей и 3 результативные передачи. "Лестер" уже оформил вылет в Чемпионшип, но на этот раз Джейми Варди не поможет команде вернутся в элитный дивизион. Пока не известно, планирует ли футболист завершить карьеру. 

Джейми Варди
Джейми Варди прощается с "Лестером". Фото: пресс-служба клуба

На счету Варди 26 матчей за сборную Англии и поездка с национальной командой на чемпионат Европы-2016 и Кубок Мира-2018. Форвард забил в составе "трех львов" 7 голов. 

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