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Один из лучших клубов Италии интересуется лидером Шахтера

24 апреля 2025 14:49
Иван Крутогоров - Редактор
Судаков готовится к трансферу в Италию, но не в Наполи
Георгий Судаков во время поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" проведет переговоры с итальянским клубом по трансферу Георгия Судакова. Переход молодого игрока может произойти в конце нынешнего сезона.

У "Наполи" появился серьезный конкурент в борьбе за Судакова, сообщает Telegram-канал Inside UPL. 

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Донецкий "Шахтер" получит официальное предложение о продаже 22-летнего полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. На футболиста претендует один из самых титулованных клубов Серии А. Претендент на игрока настроен серьезно, и нынешний сезон может стать последним в футболке "горняков" для воспитанника украинской команды. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в футболке "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Где будет играть Судаков 

Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли лично заинтересован в трансфере молодого хавбека. Он взял под контроль работу над переходом Георгия Судакова. Туринский клуб намерен направить официальный запрос в "Шахтер" до конца сезона. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков сражается с соперником. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В трансфере Судакова также заинтересованы английский "Брентфорд" и итальянский "Наполи". При этом "партенопейцы" уже сейчас ведут переговоры с "Шахтером", но стороны не могут сойтись в вопросе суммы компенсации за игрока. "Горняки" хотят получить 40 млн евро, но итальянцы предлагают меньше. 

В сезоне 2024/2025 Судаков уже сыграл в составе "Шахтера" 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативных передач. 

Напомним, игроку одной из команд УПЛ не понравилось судейство во время матча с "Шахтером".

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