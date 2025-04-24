Судаков готовится к трансферу в Италию, но не в Наполи

Один из лучших клубов Италии интересуется лидером Шахтера
Руководство донецкого "Шахтера" проведет переговоры с итальянским клубом по трансферу Георгия Судакова. Переход молодого игрока может произойти в конце нынешнего сезона.
У "Наполи" появился серьезный конкурент в борьбе за Судакова, сообщает Telegram-канал Inside UPL.
Донецкий "Шахтер" получит официальное предложение о продаже 22-летнего полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. На футболиста претендует один из самых титулованных клубов Серии А. Претендент на игрока настроен серьезно, и нынешний сезон может стать последним в футболке "горняков" для воспитанника украинской команды.
Где будет играть Судаков
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли лично заинтересован в трансфере молодого хавбека. Он взял под контроль работу над переходом Георгия Судакова. Туринский клуб намерен направить официальный запрос в "Шахтер" до конца сезона.
В трансфере Судакова также заинтересованы английский "Брентфорд" и итальянский "Наполи". При этом "партенопейцы" уже сейчас ведут переговоры с "Шахтером", но стороны не могут сойтись в вопросе суммы компенсации за игрока. "Горняки" хотят получить 40 млн евро, но итальянцы предлагают меньше.
В сезоне 2024/2025 Судаков уже сыграл в составе "Шахтера" 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативных передач.
Напомним, игроку одной из команд УПЛ не понравилось судейство во время матча с "Шахтером".
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