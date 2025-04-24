Судаков готується до трансферу в Італію, але не в Наполі

Георгій Судаков під час поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" проведе переговори з італійським клубом щодо трансферу Георгія Судакова. Перехід молодого гравця може відбутися наприкінці нинішнього сезону.

У "Наполі" з'явився серйозний конкурент у боротьбі за Судакова, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Донецький "Шахтар" отримає офіційну пропозицію про продаж 22-річного півзахисника збірної України Георгія Судакова. На футболіста претендує один із найтитулованіших клубів Серії А. Претендент на гравця налаштований серйозно, і нинішній сезон може стати останнім у футболці "гірників" для вихованця української команди.

Георгій Судаков у футболці "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Де гратиме Судаков

Спортивний директор "Ювентуса" Крістіано Джунтолі особисто зацікавлений у трансфері молодого хавбека. Він узяв під контроль роботу над переходом Георгія Судакова. Туринський клуб має намір надіслати офіційний запит до "Шахтаря" до кінця сезону.

Георгій Судаков бореться із суперником. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У трансфері Судакова також зацікавлені англійський "Брентфорд" та італійський "Наполі". При цьому "партенопейці" вже зараз ведуть переговори з "Шахтарем", але сторони не можуть зійтися в питанні суми компенсації за гравця. "Гірники" хочуть отримати 40 млн євро, але італійці пропонують менше.

У сезоні 2024/2025 Судаков уже зіграв у складі "Шахтаря" 32 матчі, у яких забив 13 голів та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, гравцеві однієї з команд УПЛ не сподобалося суддівство під час матчу з "Шахтарем".

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