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Один із найкращих клубів Італії цікавиться лідером Шахтаря

24 квітня 2025 14:49
Іван Крутогоров - Редактор
Судаков готується до трансферу в Італію, але не в Наполі
Георгій Судаков під час поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Іван Крутогоров - Редактор

Керівництво донецького "Шахтаря" проведе переговори з італійським клубом щодо трансферу Георгія Судакова. Перехід молодого гравця може відбутися наприкінці нинішнього сезону.

У "Наполі" з'явився серйозний конкурент у боротьбі за Судакова, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Георгий Судаков
Георгій Судаков у футболці "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Де гратиме Судаков

Спортивний директор "Ювентуса" Крістіано Джунтолі особисто зацікавлений у трансфері молодого хавбека. Він узяв під контроль роботу над переходом Георгія Судакова. Туринський клуб має намір надіслати офіційний запит до "Шахтаря" до кінця сезону.

Георгий Судаков
Георгій Судаков бореться із суперником. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У трансфері Судакова також зацікавлені англійський "Брентфорд" та італійський "Наполі". При цьому "партенопейці" вже зараз ведуть переговори з "Шахтарем", але сторони не можуть зійтися в питанні суми компенсації за гравця. "Гірники" хочуть отримати 40 млн євро, але італійці пропонують менше.

У сезоні 2024/2025 Судаков уже зіграв у складі "Шахтаря" 32 матчі, у яких забив 13 голів та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, гравцеві однієї з команд УПЛ не сподобалося суддівство під час матчу з "Шахтарем".

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