Хлань поміняє польську Лехію на відомий європейський клуб

Максим Хлань. Фото: УАФ

Футболіст збірної України U-21 та польської "Лехії" Максим Хлань добре себе проявив у чемпіонаті країни. Тому він дуже близький щоб піти на підвищення.

Про це повідомив польський журналіст Дамʼян Домітрж.

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За інформацією джерела, третя команда в польській Екстракласі "Ягеллонія" розглядає 22-річного півзахисника як потенційне підсилення.

Контракт Хланя з "Лехією" закінчується влітку 2025 року, і хоча гравець веде переговори про його продовження з гданським клубом, "Ягеллонія" сподівається скористатися ситуацією.

У поточному сезоні 2024/2025 Максим провів 25 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі, демонструючи стабільну гру на лівому фланзі атаки.

"Ягеллонія", яка цього сезону дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій, шукає таланти для посилення складу. Хлань, який має досвід виступів за молодіжну та олімпійську збірні України, може стати цінним активом.

При цьому, "Лехія", яка йде 16-ю в Екстракласі, не поспішає відпускати українця, який є одним із ключових гравців команди.

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