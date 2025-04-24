Хлань поменяет польскую Лехию на известный европейский клуб

Максим Хлань. Фото: УАФ

Футболист сборной Украины U-21 и польской "Лехии" Максим Хлань хорошо себя проявил в чемпионате страны. Поэтому он очень близок, чтобы пойти на повышение.

Об этом сообщил польский журналист Дамьян Домитрж.

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Хлань начнет следующий сезон в новой команде

По информации источника, третья команда в польской Экстраклассы "Ягеллония" рассматривает 22-летнего полузащитника как потенциальное усиление.

Контракт Хланя с "Лехией" истекает летом 2025 года, и хотя игрок ведет переговоры о его продлении с гданьским клубом, "Ягеллония" надеется воспользоваться ситуацией.

В текущем сезоне 2024/2025 Максим провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи, демонстрируя стабильную игру на левом фланге атаки.

"Ягеллония", которая в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги конференций, ищет таланты для усиления состава. Хлань, который имеет опыт выступлений за молодежную и олимпийскую сборные Украины, может стать ценным активом.

При этом, "Лехия", которая идет 16-й в Экстраклассе, не спешит отпускать украинца, являющегося одним из ключевых игроков команды.

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