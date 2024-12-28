Лехия Гданьск обещает погасить долги – команда продолжит борьбу за место в Экстраклассе

Клуб Царенко и Хланя не допустит исключения из чемпионата Польши
Самый украинский клуб польской Экстраклассы "Лехия" Гданьск не прекратит существование. Ранее против команды ввели санкции из-за долгов.
В "Лехии" заявили, что исправят ситуацию.
"Лехия" намерена сохранить прописку в элитной лиге
Руководство клуба заявило, что, несмотря на решение Комитета лицензирования Польского футбольного союза (PZPN), "Лехия" продолжает работать над погашением долга в соответствии с установленными требованиями и графиком.
В клубе отметили, что планируют найти решения, позволяющие погасить задолженность, восстановить право на выступления в Экстраклассе и продлить сезон.
"Клуб по-прежнему найдет способы погасить задолженность, чтобы восстановит его право на участие в Экстраклассе и обеспечит продолжение выступлений во второй половине сезона", — говорится в заявлении.
В составе "Лехии" находятся четыре украинца: вратарь Богдан Сарнавский, опорный полузащитник Иван Желизко, форвард Богдан Вьюник и вингер Максим Хлань.
Кроме того, клуб арендует центральных полузащитников Антона Царенко и Сергея Булецу из киевского "Динамо".
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