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В Польше исчезнет клуб, где шесть украинцев, из них три сборника

27 декабря 2024 20:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лехия Гданьск под угрозой — финансовые проблемы могут уничтожить клуб
Антон Царенко и Максим Хлань. Фото: "Лехия"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В сильнейшей лиге польского футбола вводят санкции против самого украинского клуба в стране. Под угрозой даже существование "Лехии из Гданьска".

Об этом сообщил портал lechia.net со ссылкой на местную ассоциацию футбола.

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Богдан Вьюнник
Богдан Вьюник в составе польского клуба. Фото: "Лехия"

Что произошло с "Лехией"

Из-за финансовых проблем на "Лехию" наложили трансферный бан и не выдали лицензию на следующий сезон.

Введенные санкции приведут к тому, что команда не доиграет этот сезон и снимется из Экстраклассы. Под угрозой существования клуба.

Антон Царенко
Антон Царенко играет в аренде. Фото: "Лехия"

Отметим, что летом за "Лехией" был введен финансовый надзор. Согласно его условиям, клуб должен каждые два месяца представлять финансовые отчеты о своевременном погашении задолженности.

Комиссия по лицензированию Польского футбольного союза в декабре решила, что "Лехия" не выполняет обязательства в рамках финансового надзора.

Богдан Сарнавский
Богдан Сарнавский. Фото: "Лехия"

"Лехии" в настоящее время принадлежат четверо украинцев: вратарь Богдан Сарнавский, опорник Иван Желизко, центрфорвард Богдан Вьюник и вингер Максим Хлань.

Также клуб арендует у киевского "Динамо" центральных полузащитников Антона Царенко и Сергея Булецу.

Отметим, что Хлань, Вьюник и Царенко выступают за молодежную сборную Украины U-21.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис увидел своего новорожденного внука.

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Польша Антон Царенко украинские легионеры (футбол) Сергій Булеца Богдан Вьюнник Максим Хлань

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