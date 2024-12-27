Лехия Гданьск под угрозой — финансовые проблемы могут уничтожить клуб

В Польше исчезнет клуб, где шесть украинцев, из них три сборника
В сильнейшей лиге польского футбола вводят санкции против самого украинского клуба в стране. Под угрозой даже существование "Лехии из Гданьска".
Об этом сообщил портал lechia.net со ссылкой на местную ассоциацию футбола.
Что произошло с "Лехией"
Из-за финансовых проблем на "Лехию" наложили трансферный бан и не выдали лицензию на следующий сезон.
Введенные санкции приведут к тому, что команда не доиграет этот сезон и снимется из Экстраклассы. Под угрозой существования клуба.
Отметим, что летом за "Лехией" был введен финансовый надзор. Согласно его условиям, клуб должен каждые два месяца представлять финансовые отчеты о своевременном погашении задолженности.
Комиссия по лицензированию Польского футбольного союза в декабре решила, что "Лехия" не выполняет обязательства в рамках финансового надзора.
"Лехии" в настоящее время принадлежат четверо украинцев: вратарь Богдан Сарнавский, опорник Иван Желизко, центрфорвард Богдан Вьюник и вингер Максим Хлань.
Также клуб арендует у киевского "Динамо" центральных полузащитников Антона Царенко и Сергея Булецу.
Отметим, что Хлань, Вьюник и Царенко выступают за молодежную сборную Украины U-21.
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