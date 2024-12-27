Лехия Гданьск под угрозой — финансовые проблемы могут уничтожить клуб

Антон Царенко и Максим Хлань. Фото: "Лехия"

В сильнейшей лиге польского футбола вводят санкции против самого украинского клуба в стране. Под угрозой даже существование "Лехии из Гданьска".

Об этом сообщил портал lechia.net со ссылкой на местную ассоциацию футбола.

Читайте также:

Богдан Вьюник в составе польского клуба. Фото: "Лехия"

Что произошло с "Лехией"

Из-за финансовых проблем на "Лехию" наложили трансферный бан и не выдали лицензию на следующий сезон.

Введенные санкции приведут к тому, что команда не доиграет этот сезон и снимется из Экстраклассы. Под угрозой существования клуба.

Антон Царенко играет в аренде. Фото: "Лехия"

Отметим, что летом за "Лехией" был введен финансовый надзор. Согласно его условиям, клуб должен каждые два месяца представлять финансовые отчеты о своевременном погашении задолженности.

Комиссия по лицензированию Польского футбольного союза в декабре решила, что "Лехия" не выполняет обязательства в рамках финансового надзора.

Богдан Сарнавский. Фото: "Лехия"

"Лехии" в настоящее время принадлежат четверо украинцев: вратарь Богдан Сарнавский, опорник Иван Желизко, центрфорвард Богдан Вьюник и вингер Максим Хлань.

Также клуб арендует у киевского "Динамо" центральных полузащитников Антона Царенко и Сергея Булецу.

Отметим, что Хлань, Вьюник и Царенко выступают за молодежную сборную Украины U-21.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис увидел своего новорожденного внука.

В России объявили, что в следующем году планируют играть товарищеские матчи против европейских сборных.

После большого турнира из-за границы не вернулся тренер-массажист сборной Украины.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан отпраздновала Рождество в итальянской семье.