Царенко забил красивый гол и помог Лехии одержать важную победу

Антон Царенко празднует гол. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко забил свой первый гол в сезоне. Молодой футболист выступает в аренде за польский клуб "Лехия".

Украинец Богдан Вьюнник тоже сумел отличиться в этом же матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках седьмого тура чемпионата Польши по футболу местная "Лехия" противостояла "Гурнику" в Забже. Подопечные Шимона Грабовского неожиданно одержала важную победу благодаря усилиям украинских футболистов.

Игроки "Легии" празднуют победу. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Дебютный гол Царенко

Перед стартом тура в чемпионате Польши "Лехия" шла на последнем месте в турнирной таблице. Однако победа над "Гурником" позволила команде, в которой выступают шесть украинских футболистов, немного поправить свое турнирной положение.

Уже на 24-й минуте встречи Антон Царенко вывел "Лехию" вперед в счете. Футболист "Динамо", который проводит сезон 2024/2025 в польском клубе на правах аренды, забил свой первый гол за команду Шимона Грабовского.

Победный мяч в составе "Лехии" оказался на счету харьковского футболиста Богдана Вьюнника. В итоге команда из Гданьска одержала сложную победу со счетом 3:2.

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