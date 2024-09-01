Царенко забил красивый гол и помог Лехии одержать важную победу

Царенко становится звездой в Польше — видео гола "динамовца" за Лехию
Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко забил свой первый гол в сезоне. Молодой футболист выступает в аренде за польский клуб "Лехия".
Украинец Богдан Вьюнник тоже сумел отличиться в этом же матче, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках седьмого тура чемпионата Польши по футболу местная "Лехия" противостояла "Гурнику" в Забже. Подопечные Шимона Грабовского неожиданно одержала важную победу благодаря усилиям украинских футболистов.
Дебютный гол Царенко
Перед стартом тура в чемпионате Польши "Лехия" шла на последнем месте в турнирной таблице. Однако победа над "Гурником" позволила команде, в которой выступают шесть украинских футболистов, немного поправить свое турнирной положение.
Уже на 24-й минуте встречи Антон Царенко вывел "Лехию" вперед в счете. Футболист "Динамо", который проводит сезон 2024/2025 в польском клубе на правах аренды, забил свой первый гол за команду Шимона Грабовского.
Победный мяч в составе "Лехии" оказался на счету харьковского футболиста Богдана Вьюнника. В итоге команда из Гданьска одержала сложную победу со счетом 3:2.
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