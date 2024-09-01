Царенко забив технічний гол й допоміг Лехії здобути важливу перемогу

Антон Царенко святкує гол. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко забив свій перший гол у сезоні. Молодий футболіст виступає в оренді за польський клуб "Лехія".

Українець Богдан В'юнник теж зумів відзначитись у цьому ж матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках сьомого туру чемпіонату Польщі з футболу місцева "Лехія" протистояла "Гурніку" у Забжі. Підопічні Шимона Грабовського несподівано здобула важливу перемогу завдяки зусиллям українських футболістів.

Гравці "Легії" святкують перемогу. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Дебютний гол Царенка

Перед стартом туру у чемпіонаті Польщі "Лехія" йшла на останньому місці у турнірній таблиці. Однак перемога над "Гурником" дозволила команді, в якій виступають шість українських футболістів, трохи поправити своє турнірне становище.

Вже на 24-й хвилині зустрічі Антон Царенко вивів "Лехію" вперед у рахунку. Футболіст "Динамо", який проводить сезон 2024/2025 у польському клубі на правах оренди, забив свій перший гол за команду Шимона Грабовського.

Переможний м'яч у складі "Лехії" записав на свій рахунок харківський футболіст Богдан В'юнник. У підсумку команда з Ґданська здобула складну перемогу з рахунком 3:2.

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