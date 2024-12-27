Лехія Гданськ під загрозою — фінансові проблеми можуть знищити клуб

Антон Царенко та Максим Хлань. Фото: "Лехія"

У найсильнішій лізі польського футболу вводять санкції проти найбільш українського клубу в країні. Під загрозою навіть існування "Лехії з Гданська.

Про це повідомив портал lechia.net з посиланням на місцеву асоціацію футболу.

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Богдан В'юнник у складі польського клубу. Фото: "Лехія"

Що сталося з "Лехією"

Через фінансові проблеми на "Лехію" наклали трансферний бан та не видали ліцензію на наступний сезон.

Введені санкції приведуть до того, що команда не дограє цей сезон і зніметься з Екстракласи. Під загрозою наразі існування клубу.

Антон Царенко грає в оренді. Фото: "Лехія"

Зазначимо, що влітку щодо "Лехії" було введено фінансовий нагляд. Згідно з його умовами, клуб мав кожні два місяці подавати фінансові звіти щодо своєчасного погашення заборгованості.

Комісія з ліцензування Польського футбольного союзу в грудні вирішила, що "Лехія" не виконує зобов’язань в рамках фінансового нагляду.

Богдан Сарнавський. Фото: "Лехія"

"Лехії" наразі належать четверо українців: воротар Богдан Сарнавський, опорник Іван Желізко, центрфорвард Богдан В'юнник та вінгер Максим Хлань.

Також клуб орендує у київського "Динамо" центральних півзахисників Антона Царенка та Сергія Булецу.

Зазначимо, що Хлань, В'юнник та Царенко виступають за молодіжну збірну України U-21.

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