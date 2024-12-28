Лехія Гданськ обіцяє погазити борги — команда продовжить боротьбу за місце в Екстракласі

Антон Царенко. Фото: "Лехія"

Найбільш український клуб польської Екстракласи "Лехія" Гданськ не припинить існування. Раніше проти команди ввели санкції через борги.

У "Лехії" заявили, що виправлять ситуацію.

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Керівництво клубу заявило, що попри рішення Комітету ліцензування Польського футбольного союзу (PZPN), "Лехія" продовжує працювати над погашенням боргу відповідно до встановлених вимог і графіка.

У клубі зазначили, що планують знайти рішення, які дадуть змогу погасити заборгованість, відновити право на виступи в Екстракласі та продовжити сезон.

"Клуб, як і раніше, знайде способи погасити заборгованість, що відновить його право на участь в Екстракласі та забезпечить продовження виступів у другій половині сезону", — йдеться в заяві.

У складі "Лехії" наразі перебувають чотири українці: воротар Богдан Сарнавський, опорний півзахисник Іван Желізко, форвард Богдан В'юнник та вінгер Максим Хлань.

Крім того, клуб орендує центральних півзахисників Антона Царенка та Сергія Булецу з київського "Динамо".

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