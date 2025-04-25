Гвардиола вернулся к бывшей жене Кристине Серры после разрыва отношений

Хосеп Гвардиола и Кристина Серра. Фото: zonalsports.com

"Манчестер Сити" перебороло кризис и в последних шести матчах четыре выиграло и два сыграло вничью. Интересно, что возвращение клуба совпало с тем, что главный тренер клуба Хосеп Гвардиола сошелся со своей бывшей женой Кристиной Серрой.

О возобновлении отношений Гвардиолы и Серры сообщил паблик Soccerforever.

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Хосеп Гвардиола и Кристина Серра. Фото: WireImage

Гвардиола и Серра дали друг другу еще шанс

Источник сообщил, что Гвардиола и Серра работают над восстановлением отношений после расставания в начале 2025 года.

Пара перед разводом была вместе уже 30 лет. При этом, женаты они с 2014 года. Разорвала свой брак пара из-за расстояния, поскольку Серра с 2019 года жила в Барселоне, сосредоточившись на своем модельном бизнесе, а Гвардиола оставался в Манчестере.

Во время пасхальных праздников Пеп провел три дня в Барселоне, где, вроде бы, пообещал Серре посещать город чуть ли не каждую неделю, чтобы наладить отношения. Оба продолжают носить кольца, а источники, близкие к паре, утверждают о желании дать браку еще один шанс.

Гвардиола, который привел Сити к пяти титулам АПЛ, и Серра, успешная бизнесвумен, имеют троих детей.

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