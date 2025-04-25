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Ванат может уехать из Динамо в Турцию — что известно

25 апреля 2025 12:15
Иван Крутогоров - Редактор
Лидер Динамо готовится к трансферу в популярный турецкий клуб
Владислав Ванат празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
Иван Крутогоров - Редактор

Турецкие клубы продолжают проявлять интерес к футболистам чемпионата Украины. Очередной звездой УПЛ, которая покинет УПЛ в этом направлении, может стать Владислав Ванат.

Форвардом киевского "Динамо" интересуется "Бешикташ", сообщает Haber Merkezi

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Нападающий "Динамо" Владислав Ванат, который лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Украины, может продолжить карьеру в Турции. Раньше 23-летним футболистом интересовались английские клубы во главе с "Вест Хэмом" и "Брентфордом", но теперь у форварда появился еще один вариант. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат поздравляет партнеров по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Бешикташу" нужен Ванат 

Руководство турецкого клуба готовит предложение киевскому "Динамо". Стамбульцы готовы заплатить за атакующего игрока 10 млн евро. В "Бешикташе" уверены, что Владислав Ванат быстро адаптируется в новой команде, а его трансферная стоимость вырастет. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Срок действия контракта Ваната с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года. В клубе пока не комментируют интерес к молодому форварду, хотя недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис подтвердил возможность трансфера Николая Шапаренко и Владимира Бражко. 

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