Лідер Динамо готується до трансферу в популярний турецький клуб

Владислав Ванат святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Турецькі клуби продовжують виявляти інтерес до футболістів чемпіонату України. Черговою зіркою УПЛ, яка покине УПЛ у цьому напрямку, може стати Владислав Ванат.

Форвардом київського "Динамо" цікавиться "Бешикташ", повідомляє Haber Merkezi.

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Нападник "Динамо" Владислав Ванат, який лідирує в гонці бомбардирів чемпіонату України, може продовжити кар'єру в Туреччині. Раніше 23-річним футболістом цікавилися англійські клуби на чолі з "Вест Гемом" та "Брентфордом", але тепер у форварда з'явився ще один варіант.

Владислав Ванат вітає партнерів по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

"Бешикташу" потрібен Ванат

Керівництво турецького клубу готує пропозицію київському "Динамо". Стамбульці готові заплатити за атакувального гравця 10 млн євро. У "Бешикташі" впевнені, що Владислав Ванат швидко адаптується в новій команді, а його трансферна вартість зросте.

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Термін дії контракту Ваната з "Динамо" розрахований до літа 2027 року. У клубі поки що не коментують інтерес до молодого форварда, хоча нещодавно президент "біло-синіх" Ігор Суркіс підтвердив можливість трансферу Миколи Шапаренка та Володимира Бражка.

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