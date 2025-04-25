Барселона продасть Рафінью, бразильцю знайшли заміну

Рафінья святкує перемогу "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Бразильський футболіст каталонської "Барселони" Рафінья влітку може змінити клуб. Переговори гравця з керівництвом "синьо-гранатових" зайшли в глухий кут.

Лідеру атак "Барселони" не подобаються умови, які запропонував клуб, повідомляє Diario Sport.

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Рафінья незадоволений перебігом переговорів із "Барселоною". Його контракт із клубом завершиться влітку 2027 року. Обидві сторони хочуть продовжити угоду. Керівництво "синьо-гранатових" наполягає на підписанні контракту ще на рік з опцією продовження. У клубі хочуть змінити практику, коли гравцям пропонують тривалі угоди, після чого у футболістів пропадає мотивація досягати успіхів на полі.

Бразильський вінгер, який цього сезону забив уже 15 голів та зробив 9 результативних передач у Ла-Лізі, хоче контракт на два роки та підвищення зарплати. Він отримує в "Барселоні" 12,5 млн євро та мріє, щоб сума дійшла до 20 млн. Сторони не можуть узгодити умови нового контракту. Влітку каталонці можуть продати гравця за 90 млн євро, вже є претенденти на бразильця.

Маркус Решфорд у складі "Астон Вілли". Фото: Reuters/Phil Noble

Хто замінить Рафінью в "Барселоні"

Іспанський клуб може підписати Маркуса Решфорда, які мріє виступати у складі "синьо-гранатових". Наприкінці сезону 27-річний вінгер стане вільним агентом, він не входить у плани головного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморіма.

"Барселона" зацікавлена в трансфері гравця, який виступає за "Астон Віллу" на правах оренди. Каталонцям не доведеться платити за перехід Решфорда, який може приєднатися до "синьо-гранатових" на правах вільного агента.

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