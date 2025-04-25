Вінісіус шокував Реал вимогою щодо зарплати

Вінісіус Жуніор із м'ячем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Керівництву мадридського "Реала" доведеться зробити складний вибір. Іспанський клуб веде переговори з однією зі своїх головних зірок про новий контракт.

Вінісіус хоче залишитися в "Реалі", але є важливий нюанс, повідомляє The Athletic.

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Контракт Вінісіуса з "королівським клубом" спливає влітку 2027 року, проте "Реал" уже зараз хоче продовжити термін дії угоди гравця. Бразилець готовий залишитися в команді, але хоче значного збільшення зарплати.

Вимоги Вінісіуса

Оклад 24-річного футболіста становить 20,8 млн євро на рік. Однак молодий форвард хоче, щоб ця цифра зросла до 30 млн євро за сезон. Саме стільки заробляв у "Реалі" Кріштіану Роналду, який на той момент вважався одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.

Вінісіус Жуніор під час атаки. Фото: Reuters/Juan Medina

Вінісіус мотивує своє рішення тим, що в Саудівській Аравії йому пропонують близько 250 млн євро на рік. Така вимога засмутила президента "Реала" Флорентіно Переса. Він ще не прийняв остаточного рішення з приводу того, чи погоджуватися на пропозицію бразильця.

Починаючи з грудня 2024 року Вінісіус забив лише три голи в іспанській Ла-Лізі.

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