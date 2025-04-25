Винисиус шокировал Реал требованием по зарплате

Винисиус Жуниор с мячом. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Руководству мадридского "Реала" придется сделать сложный выбор. Испанский клуб ведет переговоры с одной из своих главных звезд о новом контракте.

Винисиус хочет остаться в "Реале", но есть важный нюанс, сообщает The Athletic.

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Контракт Винисиуса с "королевским клубом" истекает летом 2027-го года, однако "Реал" уже сейчас хочет продлить срок действия соглашения игрока. Бразилец готов остаться в команде, но хочет значительного увеличения зарплаты.

Требования Винисиуса

Оклад 24-летнего футболиста составляет 20,8 млн евро в год. Однако молодой форвард хочет, чтобы эта цифра выросла до 30 млн евро за сезон. Именно столько зарабатывал в "Реале" Криштиану Роналду, который на тот момент считался одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Винисиус Жуниор во время атаки. Фото: Reuters/Juan Medina

Винисиус мотивирует свое решение тем, что в Саудовской Аравии ему предлагают порядка 250 млн евро в год. Такое требование расстроило президента "Реала" Флорентино Переса. Он еще не принял окончательного решение по поводу того, соглашаться ли на предложение бразильца.

Начиная с декабря 2024 года Винисиус забил только три гола в испанской Ла Лиге.

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