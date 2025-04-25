Де Брюйне готовий підписати контракт із лондонським Челсі

Гравці "Манчестер Сіті" під час матчу. Фото: Reuters/Peter Powell

Півзахисник збірної Бельгії та "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне не хоче їхати з Англії. Наприкінці сезону він змінить клуб, але залишиться в Прем'єр-лізі.

На Де Брюйне претендують одразу декілька англійських клубів, повідомляє CaughtOffside.

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Кевін Де Брюйне передумав їхати з Англії. Гравцем цікавляться клуби з Саудівської Аравії та американської MLS, які пропонують йому вигідні умови. Однак 33-річний футболіст хоче продовжити кар'єру на найвищому рівні.

Де гратиме Де Брюйне

Бельгієць був готовий залишитися в "Манчестер Сіті", але не зумів домовитися з клубом про продовження контракту. Влітку Де Брюйне стане вільним агентом, й багато команд хочуть отримати такого гравця.

У послугах бельгійського хавбека зацікавлений "Ньюкасл", до якого приєднався та "Арсенал". Однак найімовірніший варіант із поверненням Кевіна в "Челсі".

Кевін Де Брюйне бореться із суперником. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Де Брюйне виступав у складі "синіх" із 2012 до 2014 року, але не зумів пробитися до основного складу команди. "Челсі" підписав півзахисника в бельгійському клубі "Генк" за 8 млн євро, а продав у "Вольфсбург" на 22 млн євро. Пізніше в лондонському клубі шкодували про це рішення, але тепер сторони зможуть виправити помилку.

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