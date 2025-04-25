Де Брюйне готов подписать контракт с лондонским Челси

Игроки "Манчестер Сити" во время матча. Фото: Reuters/Peter Powell

Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не хочет уезжать из Англии. В конце сезона он сменит клуб, но останется в Премьер-лиге.

На Де Брюйне претендуют сразу несколько английских клубов, сообщает CaughtOffside.

Реклама

Читайте также:

Кевин Де Брюйне передумал уезжать из Англии. Игроком интересуются клубы из Саудовской Аравии и американской MLS, которые предлагают ему выгодные условия. Однако 33-летний футболист хочет продолжить карьеру на самом высоком уровне.

Где будет играть Де Брюйне

Бельгиец был готов остаться в "Манчестер Сити", но не сумел договориться с клубом о продлении контракта. Летом Де Брюйне станет свободным агентом, и многие команды хотят заполучить такого игрока.

В услугах бельгийского хавбека заинтересован "Ньюкасл", к которому присоединился и "Арсенал". Однако наиболее вероятен вариант с возвращением Кевина в "Челси".

Кевин Де Брюйне борется с соперником. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Де Брюйне выступал в составе "синих" с 2012 по 2014 годы, но не сумел пробиться в основной состав команды. "Челси" подписал полузащитника в "Генке" за 8 млн евро, а продал в "Вольфсбург" на 22 млн евро. Позже в лондонском клубе сожалели об этом решении, но теперь стороны смогут исправить ошибку.

Напомним, голкипер сборной Украины готовится к переходу в один из итальянских клубов.

Винисиус назвал требования по зарплате, которые удивили руководство мадридского "Реала".

Хосеп Гвардиола пошел на экстренные меры, чтобы улучшить результаты "Манчестер Сити".

Президент "Динамо" Игорь Суркис был замечен на фешенебельном европейском курорте.